Баскетболисты "Самары" встретятся с болельщиками "Крыльев Советов" перед матчем с "Зенитом"

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Баскетболисты клуба "Самара" встретятся с болельщиками "Крыльев Советов" перед матчем 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против "Зенита". Игра пройдет на "Солидарность Самара Арене" 14 сентября и начнется в 18:30.

Встреча с игроками и тренерским штабом "Самары" начнется в 17:40 в зоне гостеприимства А403. БК "Самара" – действующий обладатель Кубка России по баскетболу сезона 2021/22. Для болельщиков также будет представлен Кубок, с которым можно будет сфотографироваться.

Среди игроков БК "Самары" – баскетболист из НБА Джеймс Эннис – он провел более 400 матчей в Национальной Баскетбольной Ассоциации, а главный тренер команды Сергей Базаревич – легенда отечественного и мирового баскетбола, возглавлявший сборную России по баскетболу. Именно Джеймс Эннис и Сергей Базаревич нанесут первый удар в матче "Крылья Советов" – "Зенит".

Перед автограф- и фотосессией БК "Самара" посетят музей "Крыльев Советов", где экскурсию им проведет легенда нашей команды Валерьян Панфилов, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"