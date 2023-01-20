Баскетболисты «Самары» одержали победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском»

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19 января на домашнем паркете баскетболисты «Самары» завершили первый этап регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ победой над «Минском» со счетом - 78:71. Теперь на счету волжан девять побед и седьмое место в турнирной таблице.



Самыми результативными игроками в составе БК «Самара» стали: Маркос Найт (20 + 8 передач), Владимир Пичкуров (15), Джеймс Эннис (10 + 9 подборов), Иван Лазарев (10 + 6 подборов).



Второй этап чемпионата самарцы откроют 29 января матчем в Саратове. Ближайший домашний матч запланирован на 3 февраля. Наша команда встретится с «ПАРМА-ПАРИ», сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО