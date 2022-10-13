Баскетболисты «Самары» одержали первую победу в Единой лиге ВТБ

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В среду, 12 октября, волжане на домашнем паркете обыграли красноярский «Енисей» со счетом - 92:86 ОТ. Основное время матча закончилось со счетом - 81:81. Самым результативным игроком в составе «Самары» стал защитник Маркос Найт. Он реализовал 8 из 13 бросков с игры (трехочковые – 5 из 6), набрал 23 очка, сделал 7 подборов, отдал 5 результативных передач и закончил матч с отличным показателем эффективности (30).



«Мы неплохо взаимодействовали в первой половине в нападении, но в защите пропускать 44 очка за 20 минут - это многовато. В большом перерыве в раздевалке мы попытались это изменить, и в дальнейшем защита была намного лучше, особенно в овертайме. Мы все еще в процессе. На бумаге мы неплохи, но требуются работа и время. И мы будем продолжать. Рады победить - это придает дополнительную уверенность, нам стало полегче», - отметил главный тренер БК «Самара» Сергей Базаревич.



Следующий домашний матч в СКК «Дворец спорта им. В.С. Высоцкого» самарцы проведут в понедельник, 24 октября. Начало матча в 19:00.