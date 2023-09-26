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Атлет из Самарской области завоевал две золотые медали на чемпионате мира по гонкам с препятствиями

26 сентября 2023 19:59
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Всего в соревнованиях приняли участие 3000 спортсменов из 55 стран.

В бельгийском Генке прошел первый официальный чемпионат мира по гонкам с препятствиями. Всего в соревнованиях приняли участие 3000 спортсменов из 55 стран. Победителей определяли в четырех дисциплинах - суперкороткая гонка, короткая, длинная и командная.

В составе национальной сборной России выступил представитель Самарской области Егор Белоусов. Атлет завоевал две золотые медали. Он финишировал первым на длинной дистанции, а также в командной гонке вместе с Алисой Петровой и Никитой Крюковым.

Гонки с препятствиями (или OCR) – динамично развивающийся вид спорта, представляющий собой микс из функциональных упражнений, прохождения препятствий различной сложности и бега по рельефу. В 2019 году гонки с препятствиями стали официальным видом спорта в России.

 

Фото:   минспорта СО

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