Атлет из Самарской области завоевал две золотые медали на чемпионате мира по гонкам с препятствиями

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В бельгийском Генке прошел первый официальный чемпионат мира по гонкам с препятствиями. Всего в соревнованиях приняли участие 3000 спортсменов из 55 стран. Победителей определяли в четырех дисциплинах - суперкороткая гонка, короткая, длинная и командная.



В составе национальной сборной России выступил представитель Самарской области Егор Белоусов. Атлет завоевал две золотые медали. Он финишировал первым на длинной дистанции, а также в командной гонке вместе с Алисой Петровой и Никитой Крюковым.



Гонки с препятствиями (или OCR) – динамично развивающийся вид спорта, представляющий собой микс из функциональных упражнений, прохождения препятствий различной сложности и бега по рельефу. В 2019 году гонки с препятствиями стали официальным видом спорта в России.

Фото: минспорта СО