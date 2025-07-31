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700 человек стали участниками фестиваля «Золотые пески - Богатое»

31 июля 2025 14:05
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Участниками стали 16 футбольных и 167 волейбольных команд.

С 25 по 27 июля в селе Богатое Самарской области на спортивных площадках у реки Самара в рекреационной зоне национального парка «Бузулукский бор» проходил ежегодный областной фестиваль «Золотые пески - Богатое».

Фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола был организован при поддержке спортивных федераций, администрации Богатовского района и министерства спорта.

Участниками стали 16 футбольных и 167 волейбольных команд — всего более 700 человек из городов и сел Самарской, Оренбургской, Саратовской, Свердловской областей и республики Татарстан.

Пляжный волейбол

Мужчины 18-40 лет
Алексей Борзых, Артем Сарайкин / Самара
Владимир Князев, Владислав Нестеров / Нурлат
Сергей Сизяков, Антон Эрюжев / Самара

Женщины 18-35 лет
Кристина Сергина, Александра Пантелеева / Самара
Елизавета Королева, Елена Истомина / Самара
Камилла Ханнанова, Елена Немкова / Самара

Микст
Алексей Борзых, Кристина Сергина / Самара
Денис Баничус, Юлия Сосновцева / Самара
Артем Сарайкин, Камилла Ханнанова / Самара

Мужчины ветераны
Юрий Балбуцкий, Кирилл Шевелев / Самара
Вадим Лебедев, Андрей Симаков / Самара
Андрей Родионов, Максим Щербицкий / Самара

Женщины ветераны
Мира Родионова, Анастасия Щербицкая / Самара
Татьяна Кронина, Марина Гусельникова / Самара
Наталья Хабибулина, Галина Балбуцкая / Самара

Микст
Андрей Чуриков, Анна Ильина / Бузулук
Максим Щербицкий, Анастасия Щербицкая / Самара
Андрей Родионов, Мира Родионова / Самара

Юноши
Ильназ Файзулин, Егор Николаев / Нурлат
Юрий Захаров, Михаил Карпачев / с.Грачевка, Оренбургская область
Степан Стариков, Григорий Ворежонков / Новокуйбышевск

Девушки
Виктория Кириченко, Виктория Назарова / Самара
Полина Изаак, Арина Тюрина / Сорочинск, Оренбургская область
Валерия Жумагалеева, Екатерина / Пащенко Оренбург

Микст
Руслан Никоноров, Полина Анисимова / Самара
Анатолий Неведров, Лидия Криволапова / Бузулук
Кирилл Надежкин, Елизавета Королева / Самара/Новокуйбышевск

Пляжный футбол

Мужчины 18-35 лет
«ТМК НГС Бузулук»
«Омега» п.Смышляевка
«Мотор» Пестравка

Мужчины ветераны
«Омега» п.Смышляевка
«Ставрополь» п.Луначарский

Юноши
«Спутник-1» с.Борское
«Спутник-2» с.Борское

Девушки
«Бузулучанка-2» Бузулук
«Бузулучанка-1» Бузулук
«Бузулучанка-3» Бузулук

 

Фото:   минспорта СО

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