700 человек стали участниками фестиваля «Золотые пески - Богатое»

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С 25 по 27 июля в селе Богатое Самарской области на спортивных площадках у реки Самара в рекреационной зоне национального парка «Бузулукский бор» проходил ежегодный областной фестиваль «Золотые пески - Богатое».

Фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола был организован при поддержке спортивных федераций, администрации Богатовского района и министерства спорта.

Участниками стали 16 футбольных и 167 волейбольных команд — всего более 700 человек из городов и сел Самарской, Оренбургской, Саратовской, Свердловской областей и республики Татарстан.



Пляжный волейбол



Мужчины 18-40 лет

Алексей Борзых, Артем Сарайкин / Самара

Владимир Князев, Владислав Нестеров / Нурлат

Сергей Сизяков, Антон Эрюжев / Самара



Женщины 18-35 лет

Кристина Сергина, Александра Пантелеева / Самара

Елизавета Королева, Елена Истомина / Самара

Камилла Ханнанова, Елена Немкова / Самара



Микст

Алексей Борзых, Кристина Сергина / Самара

Денис Баничус, Юлия Сосновцева / Самара

Артем Сарайкин, Камилла Ханнанова / Самара



Мужчины ветераны

Юрий Балбуцкий, Кирилл Шевелев / Самара

Вадим Лебедев, Андрей Симаков / Самара

Андрей Родионов, Максим Щербицкий / Самара



Женщины ветераны

Мира Родионова, Анастасия Щербицкая / Самара

Татьяна Кронина, Марина Гусельникова / Самара

Наталья Хабибулина, Галина Балбуцкая / Самара



Микст

Андрей Чуриков, Анна Ильина / Бузулук

Максим Щербицкий, Анастасия Щербицкая / Самара

Андрей Родионов, Мира Родионова / Самара



Юноши

Ильназ Файзулин, Егор Николаев / Нурлат

Юрий Захаров, Михаил Карпачев / с.Грачевка, Оренбургская область

Степан Стариков, Григорий Ворежонков / Новокуйбышевск



Девушки

Виктория Кириченко, Виктория Назарова / Самара

Полина Изаак, Арина Тюрина / Сорочинск, Оренбургская область

Валерия Жумагалеева, Екатерина / Пащенко Оренбург



Микст

Руслан Никоноров, Полина Анисимова / Самара

Анатолий Неведров, Лидия Криволапова / Бузулук

Кирилл Надежкин, Елизавета Королева / Самара/Новокуйбышевск



Пляжный футбол



Мужчины 18-35 лет

«ТМК НГС Бузулук»

«Омега» п.Смышляевка

«Мотор» Пестравка



Мужчины ветераны

«Омега» п.Смышляевка

«Ставрополь» п.Луначарский



Юноши

«Спутник-1» с.Борское

«Спутник-2» с.Борское



Девушки

«Бузулучанка-2» Бузулук

«Бузулучанка-1» Бузулук

«Бузулучанка-3» Бузулук

Фото: минспорта СО