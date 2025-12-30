6000 дошкольников приняли участие в областной акции «Единый день ГТО»

В Самарской области в ноябре и декабре проходила ежегодная областная акция по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни «Единый день ГТО».

Мероприятия проходили на всей территории Самарской области на базе дошкольных образовательных учреждений.

Участниками стали дошкольники 6-7 лет, их родители и близкие родственники, помогавшие ребятам в достижении поставленных целей.

В акции приняли участие 300 учреждений - это более 6 000 участников! А также 176 активных семейных команд.

Организаторы акции - министерство спорта Самарской области, ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий» и министерство образования Самарской области.

