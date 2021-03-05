6 марта на стадионе "Металлург" пройдет игра "Крылья Советов" – "Чертаново"

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В субботу, 6 марта на стадионе "Металлург" пройдет игра 28-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Крылья Советов" – "Чертаново". Матч начнется в 15:00. Сообщаем важную информацию по посещению этой игры.

Вход на стадион будет осуществляться по билетам и абонементам. Билеты на эту игру можно приобрести онлайн и в кассах стадиона в день матча. Владельцы абонементов на сектора А105, 106, 107, а также в зоны гостеприимства могут занять места в секторе VIP B. По такому же принципу матч смогут посетить владельцы пригласительных в эти сектора. Владельцы абонементов на другие сектора могут занять любые места на 4 секторе, владельцы пригласительных – на 2 секторе.

Для журналистов при проходе на стадион будут действовать сезонные аккредитации, выданные ранее (без посещения чистой зоны). Обращаем внимание СМИ, что из-за коронавирусных ограничений пресс-конференция также пройдет в онлайн-формате. Напоминаем, что для проведения фото- и видеосъемки на стадионе журналистам необходимо иметь при себе разрешение на съемку, завизированное ФНЛ, и соответствующую манишку.

Для болельщиков, которые поддержат "Крылья" на игре с "Чертаново", наш клуб организует бесплатный горячий чай. Всех болельщиц в честь Международного женского дня на стадионе ждет приятный сюрприз от клуба – фирменный шоколад.

Допускается пронос на стадион пластиковых термокружек емкостью не более 0,5 л.

Стадион "Металлург" является резервной ареной нашей команды. Клуб прикладывает все усилия по проведению игры с "Чертаново" в сложившихся обстоятельствах и для комфортного посещения стадиона. В связи с форс-мажорными обстоятельствами просим вас выезжать на стадион заблаговременно, чтобы найти место для парковки личного автомобиля – автопропуска на "Самара Арену" при посещении игр на стадионе "Металлург" недействительны. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

В день матча транспортное обеспечение стадиона "Металлург" будет осуществляться 11 маршрутами. Они будут работать в усиленном режиме. Вы можете воспользоваться автобусами №4, 21, 34, 89, 99, 268, 297; троллейбусами №4, 7, 15 и трамваем №8.

По всем вопросам, связанным с посещением матча "Крылья Советов" – "Чертаново", можно обращаться к специалисту по работе с болельщиками Евгению Уймину (тел.: +7 (987) 435-75-14), передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: pixabay