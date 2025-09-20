4000 человек стали участниками «Кросса нации» в Самаре

175

В Самарской области сегодня проходит Всероссийский день бега «Кросс нации». Центральный областной старт - в Самаре на трассах спортивной школы «Чайка».

На церемонии открытия участников приветствовал врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев. Он пожелал любителям бега легких ног на дистанции и пригласил всех жителей и гостей Самарской области на следующий массовый забег - «Чистый спорт», который пройдет в нашем регионе 5 ноября в день открытия XIII международного спортивного форума «Россия - спортивная держава».

На трассах «Чайки» сегодня проходят забеги:

массовый старт на 1500 метров

инклюзивный старт на колясках

1000 метров для участников 6-9 лет

4000 метров для участников 10-19 лет

6000 метров

8000 метров

12000 метров

Победители спортивных дистанций награждаются дипломами, медалями, кубками министерства спорта Самарской области.

Награждение юных спортсменов провел первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Фото: минспорта СО