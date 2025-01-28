30 января в Самаре стартует лыжный фестиваль «Сокольи горы»

128

В поселке Управленческий на территории учебно-спортивного центра «Чайка» пройдет Самарский лыжный фестиваль «Сокольи Горы».

В программу мероприятия включены следующие лыжные гонки:

- 30 января – ночная гонка, свободный стиль, масс-старт на дистанциях: 2,5 км бесплатный забег, 6 км, 12 км;

- 1 февраля – свободный стиль, масс-старт на дистанциях: 2,5 км бесплатный забег, 10 км, 30 км, 50 км;

- 2 февраля – классический стиль, масс-старт на дистанциях: 2,5 км бесплатный забег, 10 км, 30 км.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители лыжного спорта, имеющие медицинский допуск и страховку.

Стать участником лыжного марафона можно, пройдя регистрацию на сайте russiarunning.com.

Выдача стартовых пакетов участникам, прошедшим регистрацию, будет производиться по адресу: г. Самара, пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 116, ГАУ ДО СО «СШ «Чайка», верхняя поляна, лыжный комплекс «1» (старое здание, 2 этаж) 30 января – с 13.00 до 18.00; 31 января с 14.00 до 18.30; 1 февраля – с 08.30 до 14.00; 2 февраля – с 08.30 до 11.30.