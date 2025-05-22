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24 мая в районе стадиона «Самара Арена» временно изменится схема движения транспорта

22 мая 2025 20:37
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24 мая Самара присоединится к Всероссийскому массовому полумарафону «ЗаБег.РФ».

24 мая Самара присоединится к Всероссийскому массовому полумарафону «ЗаБег.РФ». Основной площадкой станет аллея «Последняя миля» и территория, прилегающая к стадиону «Самара Арена». Для обеспечения безопасности дорожного движения с 6:00 до 14:30 24 мая будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по улице Дальней от дома № 1А до улицы Арена 2018;
- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;
- по Проезду № 2;
- по Проезду № 7. 

Кроме того, с 20:00 23 мая до 14:30 24 мая на вышеуказанных участках будет запрещена остановка и/или стоянка транспортных средств. Отметим, что ограничения не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. 

В период проведения масштабного спортивного мероприятия автобусы маршрута № 83 будут следовать по скорректированной трассе. 

Подробнее ознакомиться с временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно в приложениях.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара

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