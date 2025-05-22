24 мая в районе стадиона «Самара Арена» временно изменится схема движения транспорта

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24 мая Самара присоединится к Всероссийскому массовому полумарафону «ЗаБег.РФ». Основной площадкой станет аллея «Последняя миля» и территория, прилегающая к стадиону «Самара Арена». Для обеспечения безопасности дорожного движения с 6:00 до 14:30 24 мая будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по улице Дальней от дома № 1А до улицы Арена 2018;

- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по Проезду № 7.



Кроме того, с 20:00 23 мая до 14:30 24 мая на вышеуказанных участках будет запрещена остановка и/или стоянка транспортных средств. Отметим, что ограничения не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.



В период проведения масштабного спортивного мероприятия автобусы маршрута № 83 будут следовать по скорректированной трассе.



Подробнее ознакомиться с временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно в приложениях.

Фото: pxhere.com