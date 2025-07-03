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23 спортсмена из Самары приняли участие в Поволжской регате 

3 июля 2025 14:55
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Поволжская регата считается ключевыми отборочными соревнованиями сезона на VI Летнюю спартакиаду. 

В акватории Куйбышевского водохранилища завершилась Поволжская регата-2025, которая считается ключевыми отборочными соревнованиями сезона на VI Летнюю спартакиаду. 

На старт вышли 750 спортсменов в возрасте от 9 лет и старше из 30 регионов России, в том числе 23 человека из Самары – представители Спортивной школы олимпийского резерва №6 и Федерации парусного спорта города Самара. 

«Поздравляю спортсменов из Самары! Вы стали участниками большого и очень красивого события, показали, чему научились, возможно, поняли, над чем нужно еще поработать, чтобы улучшить результат.  Я сам когда-то увлекался парусным спортом и помню, насколько это здорово – управлять судном! – поделился глава Самары Иван Носков. - Важно, что у наших спортсменов есть возможность изучать Волгу не с суши, а будучи на воде, знакомиться и соревноваться с ребятами из соседних городов и регионов. За это в том числе большая благодарность их тренерам и региональной Федерации парусного спорта».

За пять дней регаты состоялось десять гонок в 16 классах яхт, в том числе «Финн», «420», «Лазер-радиал», «29-й», «Дракон», «Оптимист», «Европа», «Лазер 4.7», «Зум 8», «Кадет», «Луч-мини», «Луч-радиал», «Луч», «Лазер-стандарт», «Накра 17 – микст», «470 – смешанный».

Самару на соревнованиях представили 23 спортсмена, которые тренируются под руководством тренеров-преподавателей отделения парусного спорта Елены Елисеевой, Михаила Федорова и Галины Симперович. Одна из участниц – Анастасия Антонова – заняла 3 место в классе «Луч-мини», уступив соперникам из Республики Татарстан и Санкт-Петербурга.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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