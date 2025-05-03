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2 мая в Самаре состоялся межрегиональный товарищеский матч по киле, который организовала Русская община. Кила — это русская контактная игра в мяч, корни которой уходят в XII век. В турнире приняли участие ватаги (команды) из Самары, Тольятти и Пензы. Самарская область не впервые организовывает масштабные соревнования, что позволило на днях открыть региональную Федерацию килы России. Инициатором выступила самарская ватага «Егорий Храбрый», которая возрождает традиции килы с 2023 года.

«Задорная игра, которую основатель и президент ОФСОО «Федерация килы России» Дмитрий Алексеевич Черняк переработал в современный, зрелищный, динамичный вид спорта. На самарской земле развиваем и стараемся распространять, чтобы наши дети получили от нас сформировавшийся вид спорта, в который они будут с интересом играть», - говорит судья турнира Андрей Летвяков.

В самарской ватаге нет профессиональных спортсменов (в пензенской играют регбисты). Вместе с тем она достойно представляет Самарскую область в межрегиональных соревнованиях. В товарищеском матче победу одержали игроки из Тольятти. С небольшим отрывом самарские ватажники заняли второе место, пензенские — третье место.

Все команды проявили настойчивость на пути к победе и порадовали болельщиков жесткими и бескомпромиссными схватками. Участники соревновались в играх 3х3 и 5х5 по правилам традиционной килы, решительно и уверенно отвоевывая каждый взятый город. Взять город — это занести мяч за линию города соперника и тем самым принести очко своей ватаге. Каждая победа взрывалась кричалками и песнями болельщиков, а каждое поражение — раздосадованными возгласами тренеров и атаманов.

В завершении турнира по традиции каждый участник игры испил из большой общей чаши килистов — братины. В знак дружбы, уважения и единства русских людей.



