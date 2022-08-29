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2-3 сентября в Самаре пройдет фестиваль спорта и соревнования по триатлону

29 августа 2022 11:50
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2-3 сентября в Самаре пройдет фестиваль спорта и соревнования по триатлону

2-3 сентября в Самаре третий год подряд пройдет крупномасштабный фестиваль спорта и соревнования по триатлону на полужелезной и олимпийской дистанциях IRONSTAR SAMARA 2022. Участников ждут заплыв на открытой воде, женские и детские забеги, а также гонки на полужелезной 113 (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 бег) и олимпийской (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) дистанциях. В соревнованиях примут участие профессиональные спортсмены и любители из 49 регионов страны. 

По традиции фестиваль откроет женский забег IRONLADY на дистанции 5 км по самой протяженной набережной вдоль Волги. Все участницы получат памятные футболки и уникальные медали, а также подарки от партнеров. Неизменный атрибут забега - цветы на финише для всех спортсменок, преодолевших дистанцию. В этот же день пройдут детские забеги STARKIDS для детей от 0 до 12 лет на дистанциях 500 и 1000 метров. Юные спортсмены смогут попробовать свои силы в беге и получить свою первую настоящую медаль. 

На следующий день фестиваля состоятся соревнования по триатлону на дистанциях 113 и OLYMPIC, а также заплыв на открытой воде SWIMSTAR ONE MILE (участникам предстоит проплыть одну морскую милю по течению Волги). 
Старт плавательных этапов и заплыва будет дан с корабля: участники под выстрел пушки прыгают в воду с баржи - это одна из “фишек” самарского фестиваля спорта. Велоэтап пройдет по центральным улицам Самары, мимо ее главных символов и достопримечательностей. Участникам откроются виды на старейший пивоваренный завод, Речной порт, Площадь славы и знаменитую стелу Ладью, а также ракету-носитель Союз и другие знаковые места города. Беговой этап проложен по живописной набережной реки Волги.

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