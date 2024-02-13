16 февраля в Самаре состоится финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»

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Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» проводится в 17-й раз. В этом сезоне в нем участвуют 80 регионов РФ – это почти 17 700 команд и свыше 260 000 юных спортсменов. Турнир этого года посвящен памяти легендарного баскетболиста, олимпийского чемпиона, почетного президента «КЭС-баскета» Сергея Белова, которому в 2024 году могло бы исполниться 80 лет.

Самарская область ежегодно принимает участие в соревнованиях школьной баскетбольной лиги. В этом сезоне участниками муниципальных соревнований стали почти 400 команд из 247 общеобразовательных организаций из всех городов и районов Самарской области.

Региональный этап «КЭС-баскета» с участием сильнейших по итогам муниципальных соревнований – школьных команд мальчиков и девочек – проходит с 12 февраля в Самаре в универсальном комплексе «МТЛ Арена».

Финальные матчи состоятся 16 февраля. Начало соревнований в 10:00, церемония награждения в 17:00.

Команды, занявшие призовые места, получат медали и кубки. Также будут определены самые ценные игроки – MVP – финала. В марте 2024 года команды-победительницы региональных соревнований получат возможность представить Самарскую область на финале чемпионата Приволжского федерального округа и поборются за право выхода в суперфинал.