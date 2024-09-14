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15 сентября в Самаре состоится финал Открытого чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT

14 сентября 2024 11:39
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15 сентября в Самаре состоится финал Открытого чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT

В воскресенье, 15 сентября с 11:00 до 19:00 на площадке торгового комплекса «Амбар» (Южное шоссе, 5) пройдет финал Открытого Чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT 2024. Завершающий этап подведет итоги сезона, а это означает, что участники выложатся на все сто процентов в стремлении продемонстрировать красивый парный дрифт. 

В соревнованиях примут участие более 50 автоспортсменов со всей страны, среди которых чемпионы и призёры прошлых соревнований из Самары, Тольятти, Уфы, Саратова, Казани, Ульяновска, Екатеринбурга, Калининграда, Рязани.уникальное мастерство и сожгут немало шин. В программе сотни заездов, а также выставка автомобилей, соревнования по автозвуку, роспись авто. Перед заездами пройдёт парад пилотов, а после – награждение победителей. Вход для зрителей бесплатный.

14 сентября с 11.00 до 18.00 состоятся тренировочные заезды и для желающих будет доступно дрифт такси. 

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Теги: Мероприятия

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