11 августа любители спорта смогут посетить матч российской премьер-лиги в Самаре

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11 августа любители спорта смогут посетить матч российской премьер-лиги. В 18:30 на "Солидарность Самара Арене" "Крылья Советов" принимают воронежский "Факел".



Чтобы пройти на трибуны, понадобится Карта болельщика. Оформить ее легко.



Подайте заявку на "Госуслугах", дождитесь уведомления и подтвердите личность в МФЦ. Для удобства болельщиков в день матча на прилегающей территории стадиона будет работать временный МФЦ. С собой нужно взять паспорт (детям - свидетельство о рождении).



Еще проще оформить фан-айди через приложение "Госуслуги Карта болельщика". Подтвердить личность можно в самом приложении с помощью загранпаспорта нового образца или биометрии.



Для детей младше 14 лет карту оформляет родитель, у которого есть подтвержденная учетная запись на "Госуслугах".