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Завтра, 1 октября, волейболисты «Новы» стартуют в новом сезоне Pari Суперлиги 2023.



Первый матч волжане проведут на выезде против новосибирского «Локомотива». Начало матча в 16:00 (смр). Трансляция по ссылке: lokovolley.tv



В нынешнем чемпионате принимают участие 15 клубов из России, а также минский «Строитель». На предварительном этапе команды сыграют в два круга. Каждый клуб проведет с сентября по март по 30 матчей.



Четыре сильнейших клуба выйдут в 1/4 финала, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, станут участниками квалификационных матчей за выход в четвертьфинал. В апреле состоятся четвертьфинальные серии до двух побед и полуфиналы - до трех. Финальная серия до трех побед стартует 1 мая.



Действующим чемпионом России по волейболу является московское «Динамо». Самым титулованным клубом по праву считается «Зенит-Казань» - 10 чемпионств. На счету «Белогорья» - 8 побед.

Фото: минспорта СО