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В Самарской области на 4,4 тысяч гектаров увеличится площадь мелиорируемых земель

20 октября 2022 16:08
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Еще один самарский проект мелиорации получит государственную поддержку в виде возмещения 50% затрат.

Еще один самарский проект мелиорации получит государственную поддержку в виде возмещения 50% затрат.

Получивший одобрение Минсельхоза России, проект ООО «Русский хлеб» (Безенчукский район) уже завершен. Он включил в себя строительство внутрихозяйственной оросительной системы на площади 708,8 га. 16 поливных машин, на которые будет поступать вода в результате реализации проекта, изготовлены на Самарском заводе сельскохозяйственного машиностроения.

Напомним, что в Самарской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в этом году ведется строительство объектов мелиорации на площади более 3,7 тыс. га. Таким образом, в этом году на 4,4 тысяч гектаров увеличится площадь мелиорируемых земель за счет строительства новых объектов.
Накануне Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад аграриев Самарской области в продовольственную безопасность страны.

На встрече с Президентом глава региона Дмитрий Азаров рассказал о рекордном урожае самарских аграриев. «Владимир Владимирович, у нас урожай, урожайность в этом году вообще рекордная за весь период – 33 центнера с одного гектара. Кстати, это второй рекорд за последние три года, для нашей зоны рискованного земледелия. Конечно, аграриям низкий поклон за их работу. 3,5 миллиона тонн зерновых, зернобобовых», - пояснил Дмитрий Азаров.

Самарская область относится к зоне рискованного земледелия, поэтому орошение земель – важная часть успешного развития сельскохозяйственного сектора и залог продовольственной безопасности. Эффективность мелиорации подтверждена как при выращивании овощей и картофеля, так и при возделывании экспортно ориентированных культур, таких как соя.

Крупнейшим проектом в сфере мелиорации в текущем году является строительство внутрихозяйственной оросительной системы на площади 2700 га с реконструкцией магистрального канала. Проект реализуется в Приволжском районе. Стоимость работ составляет чуть меньше одного миллиарда рублей. После завершения проекта почти 50% затрат предприятию будут компенсированы государством в виде субсидии.

Оросительная сеть, расположенная в Приволжском районе, запроектирована в виде открытых каналов с забором воды из Куйбышевского обводнительно-оросительного канала. Общая протяженность оросительной сети составляет более 40 км. На площади 2700 га запланировано использование 15 широкозахватных дождевальных машин нового поколения и 4 барабанных дождевальных машины.

Всего на компенсацию расходов инвесторов на реализацию проектов гидромелиорации в текущем году предусмотрено 624 млн. рублей из федерального и областного бюджетов.

Значительная государственная поддержка, оказываемая в последние годы, позволила в 2021 году впервые за 10 лет реализовать на территории области 15 проектов гидромелиорации земель на площади около 4 тыс. га. Из них 9 – это проекты строительства новых оросительных систем на ранее не мелиорированных площадях.

«В Приволжском районе обрабатываются более 78 тысяч гектаров пашни. Благодаря развитой системе мелиорации урожай стабильно высокий. Также наш муниципалитет – на втором месте по овощеводству (после Безенчукского района) в области. Сегодня тем, кто хочет работать на земле, помогает государство. Наши аграрии получают субсидии на покупку техники, средств для защиты растений, семенного материала, организацию работы лабораторий, поддерживают и животноводство. Только в этом году три наших хозяйства получили гранты в размере 30 миллионов рублей, они будут развивать животноводство и овощеводство. «Сев-07» сегодня строит оросительную систему на участке, где её не было и в советские времена. Благодаря помощи от государства предприятие уверено в завтрашнем дне. На достигнутом «Сев-07» останавливаться не собирается: на 2023 год запланирована новая стройка, на площади 2400 гектаров. Отмечу, только за последние пять лет площадь орошения на территории района значительно увеличилась», - говорит Александр Перфилов, руководитель управления сельского хозяйства Приволжского района.

 

Фото:   минсельхоз СО

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