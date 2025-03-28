Самарская область входит в этап полевых работ

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В региональном ведомстве подвели итоги подготовки муниципальных районов к весенним полевым работам. 27 марта текущего года министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов провел заседание областного штаба с участием руководителей сельскохозяйственных управлений и представителей муниципальных районов, на котором поставил первоочередные задачи начала посевной кампании.

«Мы входим в этап посевных работ. Общие задачи нам определены Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о национальных целях до 2030 года, план производства продукции растениеводства утвержден Минсельхозом. По итогам посевной кампании в этом году нам предстоит собрать порядка 2850 тыс. тонн зерновых культур, 1229 тыс. тонн масличных культур, 294 тыс. тонн овощей, 245 тыс. тонн картофеля и 80 тыс. тонн плодов и ягод. В связи с наступившими погодными условиями, мы понимаем, что посевная кампания начнется раньше обычных сроков. Некоторые районы уже приступили к полевым работам. Сложившаяся ситуация потребует от нас оперативных управленческих решений буквально по каждому полю», - обратился к участникам совещания Алексей Попов.

Руководитель Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук и заведующий кафедрой селекции и семеноводства ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Сергей Шевченко представил оценку состояния пахотной земли и озимых. По словам академика, запас влаги в почве достаточный; по итогам мониторинга большинство озимых культур в Самарской области сохранились на высоком уровне, что подтверждается данными регионального ведомства: 84% озимых находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.

В текущем году ожидается увеличение посевных площадей по сравнению с прошлым годом, общая посевная площадь прогнозируется на уровне 2254 тыс. га, обеспеченность семенами зерновых на яровой сев – 100%.

«Для многих хозяйств уже стало правилом проведение основного ремонта сразу же после окончания полевых работ – перед постановкой на зимнее хранение, благодаря чему достигается высокая техническая готовность машинно-тракторного парка уже на начало марта - 94-96%. К началу посевной техническая готовность составит не менее 98-99%. В период весенне-полевых работ планируется задействовать более 4,5 тыс. тракторов и 1,5 тыс. посевных агрегатов», - рассказал Роман Сучков, руководитель управления технической политики и мелиорации. - Задача текущего года - не снижать набранных темпов обновления, используя акции и госпрограммы «Росагролизинга», льготные инвестиционные кредитов, активно использовать областные субсидии на модернизацию, а также спецпрограммы поставки белорусской техники, реализуемые через дилеров Самарской области.

Рекомендации к началу посевной: проведение весенних технологических операций в оптимальные сжатые сроки; более широкое и рациональное применение средств защиты посевов от вредителей, сорняков и болезней; своевременный уход за чистыми парами и качественное проведение работ по уходу за пропашными культурами; увеличение объемов применения минеральных удобрений. При этом важность применения минеральных удобрений обусловлена необходимостью решения вопросов обеспечения продовольственной безопасности региона и страны в целом.

«Хочу напомнить, что в прошлом году Губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев поддержал наши предложения. Введена новая мера господдержки - возмещение части затрат на минеральные удобрения. Данная мера существенна для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и будет отражена в программе социально-экономического развития региона на последующие периоды», - акцентировал руководитель регионального ведомства.

В ходе совещания было уделено большое внимание вопросам работы в федеральных государственных информационных системах. В настоящее время производители семян, оптовые продавцы, фермерские хозяйства, агрохолдинги и другие организации, производящие, хранящие и продающие семена, обязаны зарегистрироваться и вносить информацию в ФГИС «Семеноводство». Без регистрации в системе и предоставления требуемой информации сельхозтоваропроизводители не смогут осуществлять какие-либо действия с семенным материалом, реализовывать товарное зерно, а также рассчитывать на государственную поддержку.

Министерство совместно с подведомственными учреждениями — ГБУ ДПО «Самара – АРИС» и ФГБУ «Центр Агроаналитики» проводит консультации и обучение по всем работающим системам: ФГИС «Зерно», ФГИС «Семеноводство», ФГИС «Сатурн», ЕФИС ЗСН.

Также обсудили вопросы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и их постановки на кадастровый учет. Алексей Попов обратил внимание на необходимость продолжения работы по вводу земель в сельхозоборот и оформлению прав на земельные участки. В том числе это касается участков, отнесенных к неразграниченной государственной собственности, а также земель, находящихся в ведении органов местного самоуправления.

Особое внимание уделили соблюдению противопожарного режима и охраны труда в ходе выполнения полевых работ.

Завершая работу заседания, руководитель регионального ведомства подчеркнул, что министерство сельского хозяйства и продовольствия будет продолжать отслеживать ситуацию и оказывать необходимую поддержку аграриям по всем направлениям.

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