Оттепель в январе в Самарской области может сказаться на урожае

166

В Самарской области погода устроила настоящие качели: в понедельник все текло и таяло, на деревьях появились почки, а во вторник уже замело, завьюжило. Что ждать дальше и как такая погода скажется на будущем урожае, разбиралась корреспондент «КП-Самара».

Первая рабочая неделя 2025 года началась с потепления. Многие не верили, но все-таки вышли на улицу без подштанников с начесом. Необычно теплая погода обманула даже природу. Некоторые самарцы стали замечать на голых деревьях нечто, нетипичное для января,- первые почки.

Потихоньку плюсовые значения сменяются законным минусом. В ближайшую неделю столбики термометров ночью опустятся до -10. Несмотря на небольшие морозы, в Самарской области продолжатся аномальный январь.

«Средняя месячная температура воздуха ожидается -7,1...-10,8 °C. Это на 0,6-1,0 °C выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы», – рассказали в пресс-службе Приволжского УГМС.

Жители региона начинают опасаться, что времена года потихоньку сдвигаются. Из-за этого движения может пострадать урожай. Насколько все серьезно? С этим вопросом корреспондент «КП-Самара» обратилась к доценту кафедры биологии, экологии и методики обучения в Самарском государственном педагогическом университете Валентине Ильиной.

- Перемена погоды, особенно долгие оттепели в зимние месяцы, без сомнения, отражаются на физиологическом состоянии деревьев и кустарников. Плюсовые температуры «разгоняют» сокодвижение растений, они готовятся к весне, так как для них важна температура окружающей среды и увеличение светового дня, - рассказывает эколог. - Начинается рост и набухание почек. Однако обратный процесс невозможен, набухшие почки при понижении температуры замерзают и гибнут. Большинство деревьев должны выжить, даже если часть почек погибнет, но это отразится на весеннем цветении, особенно у косточковых. Может произойти снижение урожая. Также прирост кроны в следующем году у деревьев и кустарников может быть не таким активным. Однако массовое вымирание деревьев нам не угрожает, так как такие погодные аномалии все же случаются.

Переживать, что нас ждет сезон без вишни, еще рано. Все может поменяться.

- На качество и количество урожая потепление может повлиять, но тут необходимо учитывать и последующие погодные явления, особенно во время распускания листьев и цветения. Весна в Самарской области не всегда наступает в одно и то же время, потому еще рано говорить о температуре в марте и массовом развитии растений. Будем ориентироваться на среднегодовые показатели, - успокоила Валентина Ильина.