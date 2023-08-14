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Станция "Луна-25" передала первые снимки из космоса

14 августа 2023 20:58
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В ИКИ РАН отметили, что все приборы аппарата показали полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны, аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на отлично.

Межпланетная станция "Луна-25", продолжающая перелет к спутнику Земли, передала первые снимки из космоса, их опубликовали на сайте Института космических исследований (ИКИ) РАН, передает РИА Новости.

"В Институте космических исследований Российской академии наук завершен экспресс-анализ телеметрии и данных измерений научных приборов на борту автоматической станции "Луна-25", выполненных 13 августа 2023 года в двух сеансах первых включений на расстоянии от Земли около 310 тысяч километров. Камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса", — говорится в публикации.

На двух кадрах видны элементы конструкции "Луны-25" на фоне Земли и Луны, а на третьем — эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.

В ИКИ РАН отметили, что все приборы аппарата показали полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны, аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на отлично.

Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 2:11 мск 11 августа.

Аппарат должен стать первой станцией, совершившей мягкую посадку в районе южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все его предшественники прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.

"Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".

 

Фото:   Роскосмос

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