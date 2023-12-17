Я нашел ошибку
Главные новости:
Посетители выставки смогут приобрести для себя и своих близких уникальные новогодние подарки и украшения для дома.
Музей имени Алабина приглашает на «Карнавал новогодних игрушек» и новогоднюю выставку-ярмарку
Одна из немногих улиц, сохранивших свое первоначальное название – Садовая.
17 декабря в Самаре открылась выставка "Места" об истории городских улиц
По словам разработчика зимой важно тепло в вытяжном воздухе передавать потоку приточного воздуха.
Саратовские ученые разработали устройство снижающее затраты на отопление
Силуанов: национализация «Балтики» в настоящее время не обсуждается
Силуанов: национализация «Балтики» в настоящее время не обсуждается
В Финляндии прошла акция против закрытия границы с Россией
Съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
Центральная тема обсуждения – предстоящие выборы Президента России. На съезде партия примет решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина.
В Москве сегодня проходит XXI съезд партии «Единая Россия»
Инспекторы вручили продавцам информационные буклеты и попросили их напоминать покупателям о том, что катание должно быть безопасным на оборудованных для этого площадках.
Сотрудники Госавтоинспекции Красноярского района напомнили об опасности ватрушек
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.7
0.03
EUR 98.42
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Как стать героем?»: самарские школьники познакомились с работой МЧС России
Самарский зоопарк проведет новогодний праздник
Самарские транспортные полицейские и общественники встретились с учащимися транспортного колледжа
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Саратовские ученые разработали устройство снижающее затраты на отопление

17 декабря 2023 20:14
157
По словам разработчика зимой важно тепло в вытяжном воздухе передавать потоку приточного воздуха.

Ученые в Саратове разработали устройство для вентиляции помещений, снижающие затраты на отопление, сообщили 17 декабря ТАСС в пресс-службе Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Ю.А. Гагарина, пишут "Известия".

По словам разработчика, профессора Юрия Печенегова, зимой важно тепло в вытяжном воздухе передавать потоку приточного воздуха.

«Поэтому мы разработали специальное устройство для обмена теплотой и влагой между двумя потоками воздуха, которое позволяет свести к минимуму затраты энергии на температурную доводку потока приточного воздуха, подаваемого в помещение», — уточнил специалист.

Благодаря устройству возможно полностью исключить платежи потребителей за отопление, утверждают разработчики. Речь идет о помещениях с теплоизолированными стенами, достаточным количеством светильников и других источников тепла. Платежи собственникам будут приходить только за электроэнергию, добавили в вузе.

Разработку можно применять в жилых домах, административных и производственных помещениях. Она может заменить системы и сети централизованного отопления.

Как подчеркнули в вузе, у вентиляции есть температура, влагосодержание, скорость движения воздуха. Уникальность разработки в том, что она позволяет регулировать параметры воздуха в вентилируемом помещении.

Сейчас систему устанавливают и проводят пуско-наладку, а с февраля 2024 года она заработает в стационарном режиме. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Центральная тема обсуждения – предстоящие выборы Президента России. На съезде партия примет решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина.
17 декабря 2023  19:14
В Москве сегодня проходит XXI съезд партии «Единая Россия»
139
в Самаре начали работать официальные елочные базары
16 декабря 2023  11:52
В Самаре начали работать официальные елочные базары
598
Глава региона отметил: в Самарской области создаются условия для того, чтобы в отрасль приходят подготовленные, высококвалифицированные кадры.
15 декабря 2023  17:10
Дмитрий Азаров подвел итоги развития АПК Самарской области в 2023 году
913
Главы региональных министерств и ведомств одобрили решение о внесении изменений в Закон Самарской области «О социальной помощи».
15 декабря 2023  16:35
В Самарской области станет проще заключить социальный контракт
579
Марат Хуснуллин рассказал о строительстве обхода Тольятти.
15 декабря 2023  15:41
Готовность обхода Тольятти с мостом через Волгу достигла 93%
593
Весь список