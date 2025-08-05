Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

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Летающая беспилотная модель поможет отработать аэродинамику аппарата.

Инженеры и студенты Самарского университета им. Королёва разработали и изготовили масштабную испытательную летающую модель десятиместного пассажирского экраноплана "ОРОС-1", создаваемого компанией "Ферсель" (г. Москва). В ходе натурных испытаний на данной модели планируется отработать различные аспекты полета будущего экраноплана, в том числе будут протестированы аэро- и гидродинамические свойства и характеристики конструкции с учетом особенностей отрыва от водной поверхности и приводнения.

"Действующая летающая модель разработана и изготовлена в нашем университете по заказу ООО "Ферсель", занимающегося созданием небольшого пассажирского экраноплана. Согласно проекту, такой экраноплан сможет брать на борт десять пассажиров, на перспективу предполагается и расширенный вариант с 15 пассажирами. Такие малые экранопланы, способные взлетать с поверхности рек и озер и садиться на воду, смогут, например, решить проблему транспортной доступности многих небольших населенных пунктов, расположенных на берегах рек. Им не нужен оборудованный аэродром со взлетно-посадочными полосами, достаточно понтонного причала, а скорость у них, разумеется, гораздо выше, чем у катеров и лодок. Это как скоростное судно, только способное летать, пусть и невысоко, примерно на высоте нескольких метров", – рассказал Олег Лукьянов, доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов, руководитель интерактивного комплекса опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий "Системный инжиниринг беспилотных авиационных систем" Самарского университета им. Королёва.

Испытательная модель по размерам меньше будущего экраноплана примерно в пять раз: длина фюзеляжа и размах крыльев у модели всего около 3,5 м, поэтому понятно, что модель изготовлена в беспилотном варианте и будет управляться с земли в ходе испытаний, как беспилотник. Аппарат оснащен тремя электродвигателями. Скорость полета модели (не полноразмерного экраноплана!) – до 90 км в час. Внутри фюзеляжа – множество измерительной аппаратуры и различных датчиков, системы радиоуправления и электропитания.

Создание модели заняло около девяти месяцев, работы велись в Научно-технологическом центре композиционных материалов, на новой технологической базе Передовой инженерной аэрокосмической школы Самарского университета им. Королёва. Модель сделали разборной, чтобы ее легко было перевозить. Фюзеляж и крылья модели изготовили из стеклопластика методом формования.



Автор фото: Олеся Орина