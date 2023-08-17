«Роскосмос»: станция «Луна-25» сделала первый снимок поверхности Луны

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Автоматическая станция «Луна-25» провела первую съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л. Об этом 17 августа сообщил на своем сайте «Роскосмос», пишут "Известия".

Снимок сделан в 08:23 мск. На нем запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. В «Роскосмосе» напомнили, что с Земли он не виден и очень интересен исследователям.

«Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере», — говорится в сообщении.

Также станция измерила потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны и получила параметры окололунной космической плазмы на орбите спутника Земли.

Первое в мире изображение обратной стороны Луны получила в 1959 году советская автоматическая станция «Луна-3».

Телевизионный комплекс СТС-Л создан в Институте космических исследований РАН РФ.

Фото: Роскосмос