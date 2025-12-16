Геологи Самарского политеха обнаружили в губернии ранее неизвестное место горных отложений возрастом около 150 млн лет

В посёлке Поповка близ Сызрани геологи Самарского политеха обнаружили ранее неизвестный выход отложений горных пород, которые относятся к верхнему отделу кимериджского яруса юрской системы.

До сих пор в нашем регионе кимериджские обнажения были известны у села Валы на территории Самарской Луки и у посёлка Заводской в Сызрани. Хотя и там и там верхняя и нижняя границы этого яруса недоступны для изучения. Теперь благодаря учёным кафедры «Геология и физические процессы нефтегазового производства» Самарского политеха на карте губернии появилась ещё одна точка кимериджа – в пределах Кашпирского разреза рядом с Поповкой. Геологи вскрыли здесь тёмно-серые глины, типичные для отложений кимериджского яруса.

Возраст отложений близок к 150 млн лет. Это можно определить по аммонитам, вымершим головоногим моллюскам. Их ещё называют «руководящими ископаемыми»: аммониты быстро эволюционировали, поэтому конкретные виды встречаются только в соответствующих геологических слоях. По оценкам специалистов, мощность кимериджского яруса возле Поповки может достигать 15 метров. Более того, в этом месте кимеридж граничит с отложениями волжского яруса, что представляет большой интерес для палеонтологических исследований.

- На полевом этапе стало понятно, что некоторые найденные аммониты не типичны для Кашпира, – рассказывает старший преподаватель кафедры Владимир Моров. – Правда, мы обнаружили только их обломки, но этого оказалось достаточно, чтобы определить ярус. Часть аммонитов мы отправили на экспертизу в Геологический институт РАН в Москве, где подтвердили нашу догадку: в Самарской области открываются пограничные отложения кимериджского яруса и волжского региояруса. Первый распространён на всей планете, второй – только на дне бывшего Бореального океана – прародителя нынешнего Северного Ледовитого.

Кимеридж – ярус в верхнем отделе юрской системы. Он включает в себя отложения возрастом 149,2 – 154,8 млн лет. Впервые был выделен учёными в первой половине ХIХ в. Получил название по деревне Киммеридж в графстве Дорсет (Великобритания). В России широко развит в Поволжье, Западной Сибири, Крыму, на Кавказе и других районах. Сложен преимущественно из глинистых толщ, заключающих многочисленные органические остатки, в первую очередь аммонитов. В настоящее время остаётся одним из самых малоизученных ярусов юры Европейской России.

Фото пресс-службы Самарского политеха.