Я нашел ошибку
Главные новости:
В июле и августе временно изменится расписание электричек из Сызрани в Самару
В июле и августе временно изменится расписание электричек из Сызрани в Самару
В Пестравском районе местные жители теперь могут бесперебойно пользоваться водой
В Пестравском районе местные жители теперь могут бесперебойно пользоваться водой
В Самарской области продолжается работа по противодействию коррупции
В Самарской области продолжается работа по противодействию коррупции
Тольяттинского пенсионера мошенники обманули под предлогом компенсации за БАД
Тольяттинского пенсионера мошенники обманули под предлогом компенсации за БАД
В Самаре на матчи в Солидарность-Арена будут пускать только с картой болельщика
В Самаре на матчи в Солидарность-Арена будут пускать только с картой болельщика
Стали известны параметры ТЦ, который построят на месте рынка «Шапито» в Самаре
Стали известны параметры ТЦ, который построят на месте рынка «Шапито» в Самаре
Культурно-исторический проект Тольятти получил новое развитие
Культурно-исторический проект Тольятти получил новое развитие
В Самаре продолжается областной турнир среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»
В Самаре продолжается областной турнир среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 52.97
-0.39
EUR 55.89
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
На самарском стадионе «Металлург» прошел детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре на матчи в Солидарность-Арена будут пускать только с картой болельщика

29 июня 2022 10:10
56
В Самаре на матчи в Солидарность-Арена будут пускать только с картой болельщика

С 4 июля 2022 года в Самарской области начнется оформление Карты болельщика. Карту можно будет оформить в электронном виде в личном кабинете на «Госуслугах», а ее использование необходимо для посещения матчей чемпионата России по футболу среди команд клубов Российской Премьер-Лиги, а также финального матча Кубка России по футболу.

Самарская область вошла в число пяти регионов (Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи), которые первыми реализуют этот проект. До конца года к использованию системы подключатся остальные города, где находятся клубы-участники Российской Премьер-Лиги: Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж.

С 4 июля 2022 посещение официальных спортивных соревнований на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет возможно исключительно при наличии Карты болельщика. Карту должны иметь все участники спортивного мероприятия: зрители, гости, персонал, а также представители СМИ, пишет 63.ру.

— После проведенных в России международных соревнований всё больше болельщиков приходят на стадионы, многие посещают соревнования семьями. Важно, чтобы в этой сфере применялись самые прогрессивные технологии. Для этого разработана Карта болельщика — новый цифровой сервис для посетителей спортивных соревнований. Такой формат совершенствует систему обеспечения безопасности на объектах спорта, делает более удобной систему допуска на объекты. Карта болельщика оформляется один раз через «Госуслуги» и остается в личном кабинете. Она используется при покупке билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе. При входе на стадион достаточно будет отсканировать QR-код выбранного билета на «Госуслугах», не предъявляя никаких дополнительных документов, — рассказал замглавы Минцифры России Олег Пак.

Самый простой способ получения Карты болельщика в Самарской области — это заполнение заявления в личном кабинете на портале «Госуслуги». Для этого нужно заполнить анкету и загрузить свою фотографию в соответствующем разделе. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформить Карту болельщика могут их родители или законные представители в своем личном кабинете на портале «Госуслуги». После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца Карты болельщика. Сделать это можно во МФЦ Самарской области.

Номер Карты болельщика появится в Личном кабинете на портале «Госуслуги» — это уникальный числовой номер. При предъявлении номера Карты болельщика покупается билет на матч, а затем в личном кабинете на портале «Госуслуги» появится QR-код, содержащий информацию о матче и об обладателе билета, который необходимо предъявить при входе на стадион. QR-код можно распечатать самостоятельно либо скачать на телефон. На каждый купленный билет на посещение спортивных матчей будет формироваться новый QR-код. При покупке абонемента на каждый матч будет сформирован свой QR-код.

Теги: Футбол

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре продолжается областной турнир среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»
29 июня 2022, 09:51
В Самаре продолжается областной турнир среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»
В соревнованиях принимают участие около 200 команд в двух возрастных категориях. Футбол в Самаре
60
Игорь Осинькин: Нам и команде сейчас очень важно, чтобы не было большой ротации впереди
25 июня 2022, 12:44
Игорь Осинькин: Нам и команде сейчас очень важно, чтобы не было большой ротации впереди
Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал подписание экс-нападающего «Спартака» Максима Глушенкова. Спорт
780
Владислав Сарвели покидает "Крылья Советов"
25 июня 2022, 11:02
Владислав Сарвели покидает "Крылья Советов"
Сарвели перешел в нашу команду летом 2020 года, за это время он провел за "Крылья" 61 матч. Футбол в Самаре
687
В центре внимания
В Самаре временно изменят маршрут двух автобусов
29 июня 2022  09:37
В Самаре временно изменят маршрут двух автобусов
103
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эти дни работает в Республике Беларусь в рамках рабочей поездки, возглавляя делегацию.
28 июня 2022  17:46
«У нас общая история и герои»: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
1096
Связь истории и поколений: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
28 июня 2022  13:24
Связь истории и поколений: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
543
Виктор Кудряшов: наша задача – работать на перспективу
28 июня 2022  12:46
Виктор Кудряшов: наша задача – работать на перспективу
335
Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Минск встретился с Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.
27 июня 2022  21:38
Премьер-министр Республики Беларусь: «Самарская область – один из самых промышленно развитых регионов России»
550
Весь список