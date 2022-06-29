В Самаре на матчи в Солидарность-Арена будут пускать только с картой болельщика

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С 4 июля 2022 года в Самарской области начнется оформление Карты болельщика. Карту можно будет оформить в электронном виде в личном кабинете на «Госуслугах», а ее использование необходимо для посещения матчей чемпионата России по футболу среди команд клубов Российской Премьер-Лиги, а также финального матча Кубка России по футболу.

Самарская область вошла в число пяти регионов (Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи), которые первыми реализуют этот проект. До конца года к использованию системы подключатся остальные города, где находятся клубы-участники Российской Премьер-Лиги: Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж.

С 4 июля 2022 посещение официальных спортивных соревнований на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет возможно исключительно при наличии Карты болельщика. Карту должны иметь все участники спортивного мероприятия: зрители, гости, персонал, а также представители СМИ, пишет 63.ру.

— После проведенных в России международных соревнований всё больше болельщиков приходят на стадионы, многие посещают соревнования семьями. Важно, чтобы в этой сфере применялись самые прогрессивные технологии. Для этого разработана Карта болельщика — новый цифровой сервис для посетителей спортивных соревнований. Такой формат совершенствует систему обеспечения безопасности на объектах спорта, делает более удобной систему допуска на объекты. Карта болельщика оформляется один раз через «Госуслуги» и остается в личном кабинете. Она используется при покупке билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе. При входе на стадион достаточно будет отсканировать QR-код выбранного билета на «Госуслугах», не предъявляя никаких дополнительных документов, — рассказал замглавы Минцифры России Олег Пак.

Самый простой способ получения Карты болельщика в Самарской области — это заполнение заявления в личном кабинете на портале «Госуслуги». Для этого нужно заполнить анкету и загрузить свою фотографию в соответствующем разделе. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформить Карту болельщика могут их родители или законные представители в своем личном кабинете на портале «Госуслуги». После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца Карты болельщика. Сделать это можно во МФЦ Самарской области.

Номер Карты болельщика появится в Личном кабинете на портале «Госуслуги» — это уникальный числовой номер. При предъявлении номера Карты болельщика покупается билет на матч, а затем в личном кабинете на портале «Госуслуги» появится QR-код, содержащий информацию о матче и об обладателе билета, который необходимо предъявить при входе на стадион. QR-код можно распечатать самостоятельно либо скачать на телефон. На каждый купленный билет на посещение спортивных матчей будет формироваться новый QR-код. При покупке абонемента на каждый матч будет сформирован свой QR-код.