В Самаре "Акрон" одержал победу над "Факелом"

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Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу тольяттинской команды.

Встреча прошла в воскресенье, 13 апреля, на стадионе "Солидарность Самара Арена".



Победу тольяттинской команде принёс отправленный мяч Артема Дзюбы с пенальти. Ранее, в начале марта, Артем Дзюба забил рекордный, 234-й гол и получил звание лучшего бомбардира в истории российского футбола.



Сейчас в турнирной таблице Премьер-лиги "Акрон" идёт на 9-м месте.



Следующая игра тольяттинцев пройдет 19 апреля в Самаре против "Спартака" (0+), пишет Сова.