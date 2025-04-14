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В Самаре "Акрон" одержал победу над "Факелом"

14 апреля 2025 12:17
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В Самаре "Акрон" одержал победу над "Факелом"
 

Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу тольяттинской команды.

Встреча прошла в воскресенье, 13 апреля, на стадионе "Солидарность Самара Арена".

Победу тольяттинской команде принёс отправленный мяч Артема Дзюбы с пенальти. Ранее, в начале марта, Артем Дзюба забил рекордный, 234-й гол и получил звание лучшего бомбардира в истории российского футбола.

Сейчас в турнирной таблице Премьер-лиги "Акрон" идёт на 9-м месте.

Следующая игра тольяттинцев пройдет 19 апреля в Самаре против "Спартака" (0+), пишет Сова.

Теги: Футбол

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