В кинотеатре "Художественный"  состоялся предпремьерный показ фильма "Крылья Советов": через тернии к звёздам"

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В четверг, 7 декабря, состоялся предпремьерный показ документального фильма "Крылья Советов": через тернии к звёздам" в кинотеатре "Художественный".

Режиссером фильма выступила Александра Лихачева. Первыми фильм увидели генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев, заместитель генерального директора по финансам и экономике Инна Давлетшина, руководитель финансовой службы Анатолий Дикарев футболисты и тренерский штаб команды во главе с Игорем Осинькиным, игроки женской и молодёжной команд Клуба, директор Академии "Крылья Советов" Сергей Марушко и воспитанники Академии, заслуженные ветераны "Крыльев" Анатолий Фетисов, Геннадий Платонов, Геннадий Кобыльсков, Александр Цыганков, Валерьян Панфилов, Виктор Развеев, Равиль Аряпов, Геннадий Сарычев, Валерий Гордеев и сотрудники Клуба.

Вместе с ними на премьерном показе были губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель совета директоров ПФК "Крылья Советов" Габибулла Хасаев Габибулла, директор ГАУ СО "Самара Арена" Виталий Иванов, Председатель Правления банка "Солидарность" Вячеслав Арбузов, председатель совета директоров банка "Солидарность" Вадим Кумин.

Перед началом сеанса к зрителям обратилась режиссер фильма Александра Лихачева, которая рассказала о процессе создания фильма. В завершении просмотра с ответным словом выступили Дмитрий Азаров, Игорь Осинькин и Вадим Кумин.

"Крылья Советов: Через тернии к звездам"

От игры к игре, от матча к матчу, от разочарования к преодолению, с надеждой, из зимы в лето, со сборов и до финала сезона – так близко команду, их эмоции и футбол вы еще не видели. Фильм не про футбол, про каждого кто в него играл, играет или пока мечтает играть. Для каждого, кто любит эту игру.

В широком прокате в январе 2024 года, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"