В День влюбленных билеты на матч с «Акроном» по 14 рублей

106

На «Солидарность Самара Арене» 9 марта пройдет игра 20 тура МИР РПЛ против тольяттинского «Акрона».

В честь Дня всех влюбленных 14 февраля с 08:00 до 22:00 будет действовать специальная цена на выделенные сектора — 14 рублей.

Приобрести билеты можно онлайн, а также офлайн в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль».

Все болельщики, которые приобретут онлайн парные билеты 14 февраля, получат в подарок уникальную ЗБС-валентинку.

Для посещения матчей МИР РПЛ требуется карта болельщика. В рамках акции можно приобрести не более 2 билетов в одни руки.

Для всех болельщиков доступны бесплатные парковки у стадиона, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"