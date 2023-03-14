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«Солидарность Самара Арена»: завтра наша команда выйдет на поле под песню «Зима в сердце»

14 марта 2023 18:15
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Болельщикам предлагают спеть «Зиму» вместе, когда команда появится на поле и поддержать наших ребят!

Завтра наша команда выйдет на поле под песню «Зима в сердце». Этот трек в исполнении группы «Моя Мишель» является любимой песней игроков «Крыльев Советов» — об этом ребята не раз рассказывали в медиа.

 Болельщикам предлагают спеть «Зиму» вместе, когда команда появится на поле и поддержать наших ребят!

Также на трибуне С волонтёры раздадут болельщикам флажки в цветах клуба с переделанной строчкой из песни — «Зима в сердце, на душе — «Крылья» и они смогут помахать ими в момент выхода команд на поле и забрать их себе на память.

Болельщиков ждут на стадионе!

Купить билеты можно здесь, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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