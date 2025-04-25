«Солидарность Самара Арена»: развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Оренбург»

108

В воскресенье, 27 апреля, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Оренбурга». Игра 26 тура МИР РПЛ начнется в 15:00.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 13:00.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным партнером FONBET подготовили обширную развлекательную программу на матче.

На гейте №3 будет работать бренд-зона FONBET, здесь будут расположены активности Speed-attack, аппарат с лимонадами, «Стена удачи», «Плинко», DJ-сет, а также можно получить коллекцию мерча «Это «Крылья», брат» и FONBET-комбо.

Для комфорта болельщиков будут открыты зоны гостеприимства на 4 этаже в секторах А и С.

Перед матчем с «Оренбургом» Андрей Каряка и Гленн Бейл встретятся с болельщиками в зоне гостеприимства сектора А.

Любой желающий сможет проверить свои навыки в дартсе, сабсоккере и настольном футболе и теннисе.

Также болельщиков ждет развлекательная программа и подарки от ведущего Александра Четверикова.

В зоне гостеприимства А403 будет работать «БарберШтаб». Болельщики смогут бесплатно освежить стрижку и зарядиться атмосферой перед игрой.

Там же для любителей футбольных симуляторов будут установлены PS4, где вы сможете сыграть за любимый клуб в EA FC.

Точки с аквагримом расположены в А403 и в зоне VIP, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик.

В зоне гостеприимсва А402 будет работать ивент-иллюстратор Юлия Кондрашенкова. Всего за несколько минут она создаст персональную скетч-открытку в стиле fashion для всех желающих гостей.

Также в зоне VIP состоится презентация общей фотографии всех команд — от Академии до основной.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Перед началом матча в чаше стадиона все желающие смогут поучаствовать в тематическом квизе от партнера клуба Kitfort.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Оренбург».

Для посещения необходима карта болельщика! В день матча можно оформить Карту болельщика в мобильном пункте МФЦ на стадионе. График работы МФЦ, 3 гейт: 11:00 — 16:00. Для оформления необходим оригинал паспорта.

В день матча в тестовом режиме будут работать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены» из двух точек города. Обратно они также будут развозить болельщиков. Количество мест в автобусах ограничено, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: pxhere.com