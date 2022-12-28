Сергей Пиняев: "Самара, спасибо за всё!"

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Полузащитник Сергей Пиняев покидает «Крылья Советов». 18-летний футболист продолжит свою карьеру в столичном «Локомотиве».

Пиняев перешел в «Крылья» летом 2021 года. За это время в команде он провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Играя в «Крыльях», Сергей получил вызов в сборную России, став самым молодым дебютантом в истории главной команды страны. Также Пиняев неоднократно становился лучшим игроком матча в составе нашей команды, получал награды за лучшие голы месяца, а также удостоился премии «Первая Пятерка – 2022», которая вручается лучшему молодому игроку РПЛ.

– «Крылья Советов» – клуб, который навсегда в моем сердце. Здесь произошло много важного в моей жизни. Хочу поблагодарить каждого, кто меня поддерживал и переживал. Спасибо клубу за возможность стать частью настоящей футбольной семьи, команде и тренерскому штабу за прекрасную атмосферу в коллективе, болельщикам – за то, что верили в меня с первого дня в «Крыльях». Особая благодарность Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову за постоянную поддержку. Он всегда рядом с клубом, поддерживает команду. Его помощь в сложной ситуации с моей травмой – неоценима. Это дорогого стоит. Именно в «Крыльях» я стал выступать на высоком уровне, получил приглашение в сборную. Самара, спасибо за всё! – сказал Сергей Пиняев.

ПФК «Крылья Советов» благодарит Сергея за время, проведенное в клубе, а также желает ему дальнейших успехов в карьере, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"