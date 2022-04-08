Розыгрыш для юных болельщиков: выведи футболистов на матч "Крыльев" с "Краснодаром"

82

ПФК "Крылья Советов" объявляет розыгрыш для юных болельщиков нашей команды. 22 победителя в возрасте от 7 до 14 лет получат уникальную возможность вывести футболистов на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ между "Крыльями" и "Краснодаром". Поединок пройдет на "Солидарность Самара Арене" 17 апреля и начнется в 17:30.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо:

- приобрести взрослый и детский билет на матч "Крылья Советов" – "Краснодар" (если вы владелец абонемента — приобретать билет нужно только для ребёнка);

- заполнить электронную форму на сайте "Крыльев Советов" по этой ссылке;

- дождаться результатов розыгрыша.

Заявки на участие в розыгрыше принимаются до 10:00 14 апреля, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"