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Победитель первенства ФНЛ "Крылья Советов" не получили лицензию РФС для выступления в РПЛ

5 мая 2021 23:42
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"Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания".

Победитель первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) самарские "Крылья Советов", а также "Оренбург", московское "Торпедо", владикавказская "Алания" и калининградская "Балтика" не получили лицензии категории РФС I, дающие право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщили РИА Новости в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

"В среду, 5 мая, состоялось заседание Комиссии по лицензированию футбольных клубов в РФ на получение лицензии РФС I, - говорится в сообщении. - Футбольные клубы "Арсенал" (Тула), "Ротор" (Волгоград), "Уфа" (Республика Башкортостан), "Нижний Новгород" получили лицензии. "Крылья Советов" (Самара), "Оренбург", "Торпедо" (Москва), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Алания" (Владикавказ), "Балтика" (Калининград) не получили лицензию РФС I, дающую право выступления в РПЛ. Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания".

"Крылья Советов" (95 очков) обеспечили себе победу в первенстве ФНЛ в среду, обыграв на выезде московский "Спартак-2" (2:0).

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: "Крылья Советов" футбол

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