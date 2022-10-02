ПФК "Крылья Советов" подготовил для болельщиков развлекательную программу на матче с "Краснодаром"

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3 октября на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет матч 11-го тура МИР РПЛ между "Крыльями Советов" и "Краснодаром". Начало матча в 20:00.

ПФК "Крылья Советов" подготовил для болельщиков развлекательную программу.

Запуск зрителей на матч начнется в 18:00 (за два часа до начала матча).

С этого времени на гейтах 2 и 3 начнут работу точки с аквагримом, фаншоп "Крыльев Советов", а также фотозона совместно с титульным спонсором клуба БК "Фонбет".

В 18:30 на стилобате сектора С пройдет квиз по истории Самарского футбола и вопросы от партнера клуба БК "Фонбет". Там же выступят артисты из шоу-оркестра духовых инструментов.

В точках питания болельщиков угостят бесплатной кукурузой. В музее "Крыльев Советов" на первом этаже сектора В можно ознакомиться с экспозицией и послушать рассказы об истории формы нашей команды от коллекционера атрибутики "Крыльев" Александра Грунина.

В 19:00 в зоне гостеприимства А403 начнется автограф- и фотосессия с Интерконтинентальным чемпионом, чемпионом Европы, Азии, Евразии по боксу, чемпионом мира по кикбоксингу Андреем Сироткиным. Специально для встречи с болельщиками Андрей привезет пояс Интерконтинентального чемпиона по версии WBA. Андрей Сироткин нанесет первый удар в матче "Крылья Советов" – "Краснодар".

Там же, в зоне гостеприимства А403 болельщиков ждет фотовыставка "Крылья Советов-80" и фотозона клуба совместно с "Фонбет".

Это и многое другое ждет болельщиков на матче "Крыльев"! Напоминаем, что для посещения матча необходимо оформить Карту болельщика.

Продолжает действовать и абонементная программа "Крыльев" на новый сезон.

Парковки рядом со стадионом доступны для всех болельщиков, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"