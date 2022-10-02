Я нашел ошибку
Главные новости:
В течение переходного периода территории должны быть интегрированы в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов государственной власти.
Период по интеграции новых территорий с Россией продлится до 2026 года
Церемония прощания завершилась отпеванием. Затем гроб с телом артиста вынесли на руках из траурного зала под аплодисменты присутствующих.
Церемония прощания с Борисом Моисеевым прошла на Троекуровском кладбище в Москве
Вход свободный.
СОУНБ приглашает на кинопоказы в рамках XXVII Международного кинофестиваля «Кино – детям»
Матч состоится 3 октября на стадионе "Солидарность Самара Арена".
ПФК "Крылья Советов" подготовил для болельщиков развлекательную программу на матче с "Краснодаром"
По улице Победы прохожим было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений.
В Самаре заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого
Дмитрий Азаров поздравил с Днем среднего профессионального образования работников и ветеранов
Дмитрий Азаров поздравил с Днем среднего профессионального образования работников и ветеранов системы
США ввели санкции против депутата Александра Хинштейна
США ввели санкции против депутата Александра Хинштейна
К Земле летит астероид
К Земле летит астероид
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 55.3
-2.11
EUR 52.74
-2.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

ПФК "Крылья Советов" подготовил для болельщиков развлекательную программу на матче с "Краснодаром"

2 октября 2022 15:28
111
Матч состоится 3 октября на стадионе "Солидарность Самара Арена".

3 октября на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет матч 11-го тура МИР РПЛ между "Крыльями Советов" и "Краснодаром". Начало матча в 20:00.

ПФК "Крылья Советов" подготовил для болельщиков развлекательную программу.

Запуск зрителей на матч начнется в 18:00 (за два часа до начала матча).

С этого времени на гейтах 2 и 3 начнут работу точки с аквагримом, фаншоп "Крыльев Советов", а также фотозона совместно с титульным спонсором клуба БК "Фонбет".

В 18:30 на стилобате сектора С пройдет квиз по истории Самарского футбола и вопросы от партнера клуба БК "Фонбет". Там же выступят артисты из шоу-оркестра духовых инструментов.

В точках питания болельщиков угостят бесплатной кукурузой. В музее "Крыльев Советов" на первом этаже сектора В можно ознакомиться с экспозицией и послушать рассказы об истории формы нашей команды от коллекционера атрибутики "Крыльев" Александра Грунина.

В 19:00 в зоне гостеприимства А403 начнется автограф- и фотосессия с Интерконтинентальным чемпионом, чемпионом Европы, Азии, Евразии по боксу, чемпионом мира по кикбоксингу Андреем Сироткиным. Специально для встречи с болельщиками Андрей привезет пояс Интерконтинентального чемпиона по версии WBA. Андрей Сироткин нанесет первый удар в матче "Крылья Советов" – "Краснодар".

Там же, в зоне гостеприимства А403 болельщиков ждет фотовыставка "Крылья Советов-80" и фотозона клуба совместно с "Фонбет".

Это и многое другое ждет болельщиков на матче "Крыльев"! Напоминаем, что для посещения матча необходимо оформить Карту болельщика.

Продолжает действовать и абонементная программа "Крыльев" на новый сезон.

Парковки рядом со стадионом доступны для всех болельщиков, сообщает пресс-служба ФК "КС". 

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В день открытия мечети губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул важность единства, сплочённости, веры.
1 октября 2022  16:52
1 октября, после реконструкции открылась Самарская Историческая мечеть
823
Дмитрий Азаров провел очередное заседание призывной комиссии по мобилизации граждан на территории Самарской области.
1 октября 2022  16:30
«Еще раз хочу поблагодарить своих земляков, которые откликнулись на призыв Родины», - Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание комиссии по мобилизации
2000
Сегодня торжественно запустили пригородный поезд «Ласточка» из Тольятти в Самару
1 октября 2022  11:28
Сегодня торжественно запустили пригородный поезд «Ласточка» из Тольятти в Самару
1402
Самарскую область на церемонии представлял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
30 сентября 2022  18:32
Дмитрий Азаров – о вхождении в состав России новых субъектов: "Сегодня мы с вами становимся не просто свидетелями, но и активными участниками истории"
1904
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
30 сентября 2022  13:04
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
635
Весь список