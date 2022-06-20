На «Металлурге» прошел турнир памяти легендарного полузащитника «Крыльев Советов» Дениса Ковбы

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18 и 19 июня на стадионе «Металлург» прошел турнир памяти легендарного полузащитника «Крыльев Советов» Дениса Ковбы. На торжественном открытии выступили Надежда Ковба, директор Академии «Крылья Советов» Сергей Марушко, Антон Бобер, Виктор Развеев и Игорь Шевченко. На соревнованиях присутствовали родители Дениса Ковбы.

Участие в турнире приняли команды 2012 года: Академия «Крылья Советов», «Интеграл» (Москва), «Атом» (Димитровград), «СШОР-2» (Сызрань); в группе Б сыграют Академия Коноплева (Тольятти), Академия «Крылья Советов-2013», «Олимп» (Самара), «Луч» (Чапаевск).

В финальном поединке встретились «Крылья Советов» и Академия Коноплева. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались самарцы. Третье место заняла команда «СШОР-2» из Сызрани, на четвертой строчке расположились «Крылья Советов-2013».

Организаторы турнира сообщили, что соревнования станут традиционными, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"