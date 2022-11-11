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Молодежка "Крыльев Советов" уступила "Спартаку" в заключительном матче года - 1:2

11 ноября 2022 21:16
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Впереди у тренерского штаба Дмитрия Шукова селекционный сбор с командами Академии "Крылья Советов" 2004, 2005, 2006 годов рождения.

Завершился 18-й тур МФЛ, в рамках которого молодежный состав "Крыльев Советов" принимал на "Металлурге" "Спартак".

Красно-белые быстро открыли счет – Веденеев замкнул подачу с углового.

После этого самарцам удалось выровнять игру, начать больше владеть мячом и создавать остроту у чужих ворот.

А спустя некоторое время "Крылья" сравняли счет. Быстрый розыгрыш штрафного привел к попытке удара от Хлусова и точному добиванию от Винникова.

На перерыв команды ушли при равном счете.

Во втором тайме "Крылья" имели еще ряд возможностей забить, однако пропустили в самой концовке. В ворота Веселова был назначен пенальти, который реализовал Ишутин.

1:2 – досадное поражение в заключительном матче в 2022 году.

Впереди у тренерского штаба Дмитрия Шукова селекционный сбор с командами Академии "Крылья Советов" 2004, 2005, 2006 годов рождения, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

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