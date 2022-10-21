Завершился матч 15-го тура МФЛ, в рамках которого «Крылья Советов» на стадионе «Металлург» принимали ЦСКА.
Счет на 23 минуте открыли гости, после подачи с углового в одиночестве остался Станислав Лапинский и с близкого расстояния поразил ворота. Обе команды имели моменты в оставшееся время первого тайма, но больше голов забито не было.
Уже на 51 минуте армейцы увеличили свое преимущество, убежав в контратаку Лапинский выкатил мяч Ярославу Долю и тот уверенно разобрался в моменте.
На 65 минуте счет стал крупным, Макар Пестов реализовал пенальти. Алексей Быченко был близок, чтобы отбить удар, но немного не хватило.
В добавленное время Дмитрий Калайда поставил точку в матче.
0:4 – крупное поражение «Крыльев» в матче с ЦСКА.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут в гостях против «Оренбурга». Матч состоится 28 октября, сообщает пресс-служба ФК "КС".
Фото: ФК "КС"