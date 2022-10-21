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Завершился матч 15-го тура МФЛ, в рамках которого «Крылья Советов» на стадионе «Металлург» принимали ЦСКА.

Счет на 23 минуте открыли гости, после подачи с углового в одиночестве остался Станислав Лапинский и с близкого расстояния поразил ворота. Обе команды имели моменты в оставшееся время первого тайма, но больше голов забито не было.

Уже на 51 минуте армейцы увеличили свое преимущество, убежав в контратаку Лапинский выкатил мяч Ярославу Долю и тот уверенно разобрался в моменте.

На 65 минуте счет стал крупным, Макар Пестов реализовал пенальти. Алексей Быченко был близок, чтобы отбить удар, но немного не хватило.

В добавленное время Дмитрий Калайда поставил точку в матче.

0:4 – крупное поражение «Крыльев» в матче с ЦСКА.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут в гостях против «Оренбурга». Матч состоится 28 октября, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"