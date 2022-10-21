Я нашел ошибку
Главные новости:
Он уточнил, что сейчас на объекте в две смены работают 400 человек и 40 единиц техники.
Хуснуллин: работы по восстановлению ж/д части Крымского моста начнутся после завершения обследования 
Мужчина также избил мать ребенка, в данный момент женщине оказывается медпомощь.
В Тюмени пьяный отец избил до смерти четырехмесячную дочь
Вафа признался, что чудом выжил в ДТП.
Победитель третьего сезона «Битвы экстрасенсов» Мехди Ибрагими Вафа попал в серьезное ДТП
Следующий матч «Крылья Советов» проведут в гостях против «Оренбурга».
Молодежка «Крыльев Советов» на стадионе «Металлург» уступила ЦСКА - 0:4
Первый соревновательный день откроют турниры по единоборствам: ММА, кикбоксинг, кекусин, тхэквондо ITF, универсальный бой.
Завтра в Тольятти стартует Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава»
Демонтированная колонна со звездой из сквера у площади Сельского хозяйства отправится на хранение, а в дальнейшем будет восстановлена.
Ход подготовительных работ в районе строительства метро в Самаре оценил Павел Покровский
Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на встрече с волонтерами "Единой России".
В ГД сообщили, что около десяти тысяч мобилизованных вернули домой
Поступает большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах госучреждений.
Минкультуры считает логичным исчезновение с афиш артистов, покинувших Россию
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.2
-0.3
EUR 59.84
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью и утром 19 октября в регионе ожидается усиление ветра.
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Молодежка «Крыльев Советов» на стадионе «Металлург» уступила ЦСКА - 0:4

21 октября 2022 21:49
143
Следующий матч «Крылья Советов» проведут в гостях против «Оренбурга».

Завершился матч 15-го тура МФЛ, в рамках которого «Крылья Советов» на стадионе «Металлург» принимали ЦСКА.

Счет на 23 минуте открыли гости, после подачи с углового в одиночестве остался Станислав Лапинский и с близкого расстояния поразил ворота. Обе команды имели моменты в оставшееся время первого тайма, но больше голов забито не было.

Уже на 51 минуте армейцы увеличили свое преимущество, убежав в контратаку Лапинский выкатил мяч Ярославу Долю и тот уверенно разобрался в моменте.

На 65 минуте счет стал крупным, Макар Пестов реализовал пенальти. Алексей Быченко был близок, чтобы отбить удар, но немного не хватило.

В добавленное время Дмитрий Калайда поставил точку в матче.

0:4 – крупное поражение «Крыльев» в матче с ЦСКА.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут в гостях против «Оренбурга». Матч состоится 28 октября, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:    ФК "КС"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Тольятти, на Аллее Славы, увековечили память Героев, погибших при исполнении воинского долга — Андрея Соколовского и Александра Старчкова.
21 октября 2022  17:26
Дмитрий Азаров встретился с родными Героев России, погибших при исполнении воинского долга
253
Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре
21 октября 2022  13:36
Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре
972
Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях
21 октября 2022  12:22
Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях
246
Дмитрий Азаров обсудил программу развития курорта «Сергиевские минеральные воды»
21 октября 2022  12:14
Дмитрий Азаров обсудил программу развития курорта «Сергиевские минеральные воды»
230
40% жителей Самары считают свой город дорогим
21 октября 2022  09:36
40% жителей Самары считают свой город дорогим
265
Весь список