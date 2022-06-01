Матео Барач переходит из «Сочи» в «Крылья Советов»

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Хорватский защитник Матео Барач, этой весной выступавший за «Крылья Советов» на правах аренды, выкуплен самарским клубом у «Сочи». Контракт с 27-летним футболистом заключен сроком на 2 года. Барач провел за «Крылья» 6 матчей и отметился голом в ворота «Зенита», сообщается на сайте ФК.

– В весенней части Чемпионата мы видели Матео в деле. У него отличные физические данные, хорошее игровое мышление. Барач здорово влился в коллектив и интегрировался в тот футбол, который проповедует наш тренерский штаб. Это опытный игрок, мы рады, что он стал частью нашей команды, – подчеркнул спортивный директор ПФК «Крылья Советов» Сергей Корниленко.