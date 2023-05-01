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Matchday современное искусство: как прошла развлекательная программа на матче «Крылья» – «Зенит»
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Matchday современное искусство: как прошла развлекательная программа на матче «Крылья» – «Зенит»

1 мая 2023 20:30
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Каждый болельщик мог попробовать себя в роли художника.

29 апреля на «Солидарность Самара Арене» прошел матч 25 тура Мир РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом». Эту встречу посетило 9612 зрителей. Спасибо каждому, кто поддерживал «Крылья», сообщает пресс-служба ФК "КС".

Тематика развлекательной программы на матче была посвящена современному искусству. Еще перед игрой Гленн Бейл провел встречу с болельщиками в музее им. Алабина, а Иван Ломаев и Илья Гапонов посетили уроки искусства в самарских школах.

На самой же игре болельщиков ждали уникальные арт-объекты. Каждый болельщик мог попробовать себя в роли художника – все вместе создали картину-событие «Один болельщик – один штрих – один шедевр». Картина-абстракция под руководством профессионального художника Лары Колчиной станет прототипом для создания ограниченного тиража атрибутики клуба.

Кроме того, болельщики могли узнать, как их видит Нейросеть, нарисовать плакат в творческой мастерской и принять участие в игровой площадке «Карманный Мега футбол» от МегаФона.

В музее «Крылья Советов» прошла автограф- и фотосессия с Фернандо Костанца, болельщики могли угоститься санкт-петербургерами, насладиться выступлением кавер-группы, сфотографироваться с клубным автобусом, принять участие в мини-футбольном турнире в формате «3 на 3».

Также, на трибунах нашу команду поддерживали ребята из футбольной школы «Смена-Крылья Советов», а перед матчем и в перерыве зрители стали свидетелями выступлений самарских танцевальных коллективов.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Мероприятия Самара

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