Матч "Крыльев Советов" с "Ростовом" рассудит Сергей Карасев

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Назначены арбитры на 3-й тур МИР РПЛ 2023/24. Игру "Крылья Советов" – "Ростов", которая состоится на "Солидарность Самара Арене" в субботу, 5 августа, в 16:00, будет обслуживать следующая судейская бригада: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); VAR – Евгений Буланов (Саранск); AVAR – Егор Болховитин (Ленинградская Обл.); инспектор – Александр Гончар (Сочи); делегат – Ильдар Зарипов (Санкт-петербург).

Фото: сайт ФК.