Лучший бомбардир РПЛ Владимир Сычевой подписал контракт с "Крыльями"

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Нападающий Владимир Сычевой переходит в "Крылья Советов". Футболист подписал с нашим клубом контракт на 3,5 года. Владимир будет выступать за нашу команду под фамилией Писарский. С игровым номером футболист определится позднее.

Сычевой родился в Симферополе, он – воспитанник крымского футбола. Игрок выступал за "Крымтеплицу", затем за омский "Иртыш" и "Оренбург". В составе последних провел 53 матча, забил 24 гола и отдал 5 голевых передач.

В текущем сезоне РПЛ Владимир является лучшим бомбардиром Чемпионата – он забил 14 голов в 15 матчах. Также на его счету 2 голевые передачи. В ноябре Сычевой дебютировал за сборную России, сыграв в товарищеском матче против Таджикистана.

– Лучший бомбардир и один из самых прогрессирующих игроков Чемпионата переходит в "Крылья" – это достойное усиление для нашей команды. Мы провели большую работу и рады, что Владимир выбрал именно Самару. Хорошо знаем его возможности и высоко оцениваем профессионализм Сычевого. Верим, что вместе мы сможем добиваться поставленных целей, – отметил генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев.