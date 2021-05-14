Летний сезон Детской Футбольной Лиги открывается в Самаре

92

16 мая 2021 года в Самаре пройдут первые матчи одного из крупнейших детских футбольных фестивалей в Самарской области - Детская Футбольная Лига.



Организаторами соревнований выступают Самарская Городская Федерация Футбола и Федерация Школьного Спорта Самары.



Турнир пройдёт в двух возрастных группах - среди футболистов 2013 и 2014 годов рождения. Турнир U-8 будет носить имя игрока «Крыльев Советов», лучшего бомбардира Футбольной Национальной Лиги Ивана Сергеева. Турнир U-7 назван в честь полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. Заявки на участие подали 25 команд из Самары, Тольятти и Кинеля.