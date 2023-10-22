"Крылья" в Санкт-Петербурге проиграли чемпиону страны "Зениту" - 1:3

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В 12-ом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Санкт-Петербурге встречались с действующем чемпионом страны "Зенитом".

Счет в матче открыли хозяева поля на 53 минуте встречи, с передачи Ивана Сергеева отличился Вендел – 1:0.

На 65 минуте Кассьерра забил второй мяч в ворота самарцев, но он после просмотра VAR был не засчитан из-за игры рукой Мантуаном.

На 80 минуте Вендел ударом из штрафной оформил в матче дубль – 2:0.

В компенсированное время, на шестой добавленной минуте встречи, вышедший на замену Андрей Мостовой довел счет до 3:0.

На 7 компенсированной к основному времени матча Роман Ежов, получив мяч от Владимира Хубулова, отправил мяч в сетку – 3:1.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Оренбург". Игра 13-го тура Мир РПЛ состоится в субботу, 28 октября, в 17:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"