«Крылья Советов» завершили зимние сборы в Турции

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В воскресенье, 25 февраля, «Крылья Советов» провели заключительный матч на FONBET тренировочных сборах против подмосковных «Химок». Команда провела всего 8 контрольных матчей на зимних сборах.

На первом учебно-тренировочный сборе «Крылья» сыграли 2 матча. Контрольная игра с македонским клубом «Гостивар» завершилась победой самарской команды со счётом 3:1. Голами отметились Егор Карпицкий, Никита Салтыков и Павел Попов. Второй матч с «Радничками 1923» завершился ничейным результатом 1:1. Гол забил Сергей Бабкин.

В рамках второго сбора сыграли 3 контрольных матча. «Крылья» в контрольном матче с «Аланией» одержали победу со счётом 3:1. Голы забили Амар Рахманович, Никита Салтыков и Владимир Писарский. Самарцы провели второй контрольный матч на сборе, соперником в котором стал клуб из Узбекистана «Сурхан». Встреча завершилась ничьей. Единственный гол на счету Дениса Якубы. Сбор завершили разгромной победой над астраханским «Волгарем» – 4:1. Голы на счету Владислава Шитова, Павла Попова, Артёма Соколова и Владимира Писарского.

На заключительном УТС «Крылья» провели два матча с «Динамо» и один с «Химками». Первый матч из двух с «Динамо» завершился вничью 1:1. Единственный гол на счету Дениса Якубы. Второй матч «Крылья» проиграли – 1:5. Гол забил Гленн Бейл. В заключительном матче сборов с «Химками» ничья 1:1. Гол забил Франко Орозко.

Первый матч после возобновления чемпионата «Крылья» проведут в Ростове-на-Дону против «Ростова». Он пройдет 1 марта на «Ростов Арене» и начнется в 20:00 по самарскому времени.

Первый домашний матч в этом году состоится против ЦСКА 8 марта на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 15:00 по самарскому времени. Билеты можно приобрести здесь, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"