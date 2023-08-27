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"Крылья Советов" вырвали победу над "Балтикой" в компенсированное время  – 2:1

27 августа 2023 20:35
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В следующем матче "Крылья Советов" в Грозном сыграют с "Ахматом".

В шестом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали калининградскую "Балтику".

Счет в мачте открыли самарцы на 52 минуте встречи. После розыгрыша гостями углового Никита Салтыков отобрал мяч у Фернандеса, начал быструю атаку "Крыльев" и стал автором голевой передачи в штрафную, которую головой замкнул Сергей Бабкин.

За минуту до конца основного времени после навеса в штрафную площадь Тамерлан Мусаев ударом головой сравнял счет – 1:1.

На первой компенсированной минуте матча навес в штрафную Владислава Шитова замкнул минутой ранее вышедший на замену Георгий Зотов – 2:1.

В следующем матче "Крылья Советов" в Грозном сыграют с "Ахматом". Игра в рамках 3 тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится в среду, 30 августа, в 18:15, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:    пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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