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Следующую игру "Крылья Советов" проведут в Казани против "Рубина".
"Крылья Советов" в Туле проиграли "Арсеналу" - 1:2
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"Крылья Советов" в Туле проиграли "Арсеналу" - 1:2

7 августа 2021 20:53
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Следующую игру "Крылья Советов" проведут в Казани против "Рубина".

"Крылья Советов" в Туле встречались с "Арсеналом". Счет матча хозяева открыли на 3 минуте встречи. Самарцы пытались отыграться, но на второй компенсированной к первому тайму минуте вновь забил "Арсенал" – 2:0.

На 5-ой минуте второго тайма главный арбитр встречи Евгений Кукуляк назначил пенальти за фол экс-самарца Тараса Бурлака на Александре Солдатенкове. Одиннадцатиметровый реализовал Иван Сергеев, который впервые отличился в Премьер-лиге – 2:1. До конца игры самарцы больше времени провели в атаке, но сравнять счет так и не смогли.

Следующую игру "Крылья Советов" проведут в Казани против "Рубина". Матч 4 тура Тинькофф РПЛ состоится в воскресенье, 15 августа, в 21:00.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: "Крылья Советов" проиграли Арсеналу

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