"Крылья Советов", уступая в счете, добились ничьей с "Динамо"

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В первом своем домашнем матче Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московское "Динамо". Счет в матче гости открыли на 8 минуте встречи: Федор Смолов вывел один на один Арсена Захаряна, который отправил мяч в ворота Богдана Овсянникова – 0:1. На 30 минуте игры Арсен Захарян забросил мяч в штрафную и Константин Тюкавин в касание перекинул самарского голкипера – 0:2. Через пять минут самарцы сократили разницу в счете. Новичок "Крыльев" Егор Карпицкий подкараулил ошибку защитника москвичей Даниила Фомина и сделал передачу Фернандо Костанце, который отправил мяч в ворота Антона Шунина – 1:2. На 39 минуте Нгамалё от лицевой линии сделал передачу в центр штрафной, и Федор Смолов в касание отправил мяч в ворота – 1:3. На 74 минуте Гленн Бейл, получив мяч от Максима Витюгова, красивым дальним ударом отправил мяч в ворота – 2:3. За две минуты до конца основного времени после передачи Романа Ежова Вячеслав Грулев сыграл в своей штрафной площади рукой, и был назначен пенальти, который реализовал Бенхамин Гарре – 3:3.

В следующем матче "Крылья Советов" принимают на "Солидарность Самара Арене" "Ростов" из Ростова-на-Дону. Игра 3 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 5 августа, в 16:00.

Фото: сайт ФК