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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Факелом» - 1:1

19 августа 2022 23:09
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Следующий матч Мир РПЛ самарцы проведут в Грозным против «Ахмата».

В шестом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимали воронежский «Факел».

Счет в матче открыли самарцы.

На 61 минуте встречи, получив мяч от Александра Коваленко, Максим Глушенков обыграл защитников и неотразимо пробил в дальний угол – 1:0.

Гости отыгрались через три минуты, после подачи с углового вышедший на замену Максим Максимов головой переправил мяч в ворота – 1:1.

Следующий матч Мир РПЛ самарцы проведут в Грозным против «Ахмата». Игра 7 тура состоится в субботу, 27 августа, в 21:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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