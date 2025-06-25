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«Крылья Советов» расстались с вратарем

25 июня 2025 11:29
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«Крылья Советов» расстались с вратарем

Череда потерь в самарском футбольном клубе «Крылья Советов» продолжается. В среду, 25 июня, стало известно об уходе из коллектива ещё одного «старожила» команды.

«Голкипер Иван Ломаев покидает „Крылья Советов“. За пять лет, проведённых в Самаре, Иван своей игрой и отношением к делу завоевал любовь болельщиков и стал одним из лидеров команды. Он развивался вместе с клубом, вносил весомый вклад в его успехи и не раз выручал команду в самых ответственных моментах», — написали представители клуба в соцсетях.

За 5 лет Иван Ломаев провел 114 матчей в турнирах разного уровня. Ему удалось отразить 8 пенальти. В прошлом сезоне голкипер выходил на поле в 14 матчах. За это время только в двух играх его ворота остались «сухими», и он пропустил 23 мяча. И именно в составе «Крыльев Советов» вратарь получил звание «Мастер спорта России», пишет 63.ру

Теги: Крылья Советов Футбол

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